El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel

La portavocía del Ejército de Líbano ha alertado en la madrugada de este viernes de "varias violaciones" del alto el fuego negociado entre autoridades libanesas e israelíes, alrededor de tres horas después de que el mismo haya entrado en vigor.

"El mando del Ejército renueva su llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur", ha insistido el cuerpo de seguridad libanés en un mensaje publicado en redes sociales donde ha advertido de "varias violaciones del acuerdo" tras el registro de "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos".

A renglón seguido, esa fuerza de seguridad ha insistido sobre la "necesidad" de "cumplir con las directrices de las unidades militares desplegadas para preservar la seguridad, especialmente durante las horas de la noche, y evitar acercarse a las zonas peligrosas", al tiempo que ha señalado que su mando "continúa tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de los ciudadanos".

Minutos antes, la autoridad castrense ha informado de que una de sus patrullas ha sido objetivo de "disparos por parte de hombres armados" en el barrio de Bab al Tabane, en la ciudad de Trípoli, en el norte del país. Por cuenta de ese ataque, ha lamentado, un militar ha fallecido y otros dos han resultado heridos, mientras trataban de "disolver un altercado que involucraba disparos de armas de guerra entre varias personas".

"Las unidades militares procedieron a rodear la zona e iniciaron operaciones de asalto para detener a los autores de los disparos", ha precisado el Ejército agregando que se ha iniciado una investigación "bajo la supervisión de la Justicia competente, y continúa el seguimiento para detener a todos los implicados".

El Ejército libanés, también ha señalado que "tras la entrada en vigor del alto el fuego", un número indeterminado de ciudadanos ha procedido a "disparar al aire con armas de guerra y proyectiles de cohetes", lo que, ha advertido, "pone en peligro la vida de la ciudadanía y causa daños en las propiedades públicas y privadas".

"La cúpula del Ejército ha advertido sobre este fenómeno peligroso y llamado a los ciudadanos a respetar las leyes y no disparar bajo ninguna circunstancia", ha argüido, confirmando acto seguido que "perseguirá a los autores de los disparos, trabajará en su detención y los remitirá a la justicia competente".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado en un mensaje publicado en redes sociales, poco después de entrar en vigor el acuerdo, que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, el portavoz en árabe de las mismas, Avichai Adrai, se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

Desde los ataques de Israel perpetrados en territorio libanés desde el pasado 2 de marzo, el Ejército israelí ha hecho múltiples llamamientos a la población libanesa para que abandone todas las zonas del sur del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani, elegido como frontera natural del territorio que las autoridades israelíes han amenazado con ocupar en el marco de su última ofensiva-- y ha recalcado que "actuará con fuerza" contra las "actividades terroristas de Hezbolá".