El Nikkei abre por encima del 1 % ante optimismo por señales de diálogo entre EEUU e Irán

Tokio, 15 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, continuaba su tendencia alcista y abría la sesión de este miércoles por encima del 1 %, impulsado por el optimismo de que Estados Unidos e Irán retomen en los próximos días las conversaciones para poner fin a las hostilidades.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 1,17 %, o 677,61 puntos, hasta las 58.555 unidades. En la víspera, subió un 2,43 %.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,85 %, o 31,87 puntos, y se situaba en los 3.787,14 enteros.

La apertura del parqué tokiota en verde, que va en línea con el repunte de los principales índices bursátiles estadounidenses, tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las negociaciones podrían reanudarse dentro de dos días.

Las ganancias eran generalizadas en el arranque entre las empresas más negociadas de Tokio, en particular en el sector de los semiconductores, donde Advantest crecía un 4,76 % y Disco un 0,28 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía un 4,43 %.

En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, ascendía un 0,81 %, y su rival Honda se mantenía plana.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, aumentaba un 1,11 %, y su rival SMBC un 2,4 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba un 1,59 %, y la empresa de videojuegos Nintendo crecía un 0,16 %.

Sin embargo, el gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries abría en rojo, con descenso del 2,86 % y Kawasaki Heavy Industries hacía lo propio con un 1,86 %. La naviera Mitsui O.S.K. Lines también perdía un 1,62 %. EFE