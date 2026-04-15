Oposición presenta ante empresarios su hoja de ruta para la transición en Venezuela

Caracas, 14 abr (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó este martes ante Fedecámaras, la principal agrupación empresarial del país, su hoja de ruta para una transición política, que incluye "elecciones libres" y la exigencia de liberación de los presos políticos.

En un mensaje publicado en X, la PUD indicó que esta hoja de ruta está orientada a "una salida institucional, pacífica y con garantías para todos los venezolanos" y afirmó que el encuentro con Fedecámaras forma parte de su "trabajo sostenido por la construcción de una transición democrática" en el país.

Asimismo, el bloque opositor agradeció al presidente de la gremial, Felipe Capozzolo, por lo que catalogaron como un "valioso intercambio" en el que ambas partes ratificaron su "compromiso" con el futuro de Venezuela.

La coalición publicó varias imágenes del encuentro, que se desarrolló en la sede de Fedecámaras en Caracas, con la participación de varios activistas políticos, entre ellos el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez; el líder del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup; y los exdiputados Juan Carlos Caldera y Adriana Pichardo, de Primero Justicia y Voluntad Popular, respectivamente.

El domingo, la PUD presentó un plan para lograr "elecciones libres" y una transición, en una rueda de prensa con participación de varios partidos y con intervenciones por videollamada de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes se encuentran fuera del país.

El pasado lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales en el país, tras varias semanas de protestas de sindicatos y gremiales por un aumento del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a 27 centavos de dólar al mes.

El encuentro, en el que también participó Fedecámaras, forma parte de una serie de reuniones que la mandataria ha dirigido con sectores políticos, sociales y religiosos para, según ha afirmado, alcanzar "consensos".

Entre otras reuniones, Rodríguez recientemente dirigió un diálogo con mujeres en política, sin incluir a Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025.

Rodríguez cumple esta semana 100 días desde que asumió las funciones del Ejecutivo, tras la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero. EFE