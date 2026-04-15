Candidato peruano Sánchez agradece al "pueblo milenario" y reitera libertad para Castillo

Lima, 15 abr (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez agradeció este miércoles al "pueblo milenario" y a la "Pachamama" (madre tierra) por haber alcanzado la segunda mayor votación en los comicios presidenciales de Perú, que lo pone virtualmente en la segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori, y reiteró su promesa de libertad para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, el candidato de Juntos por el Perú pidió también "justicia restauradora para los mártires del sur andino", en referencia a los 50 muertos en las protestas sociales que siguieron a la destitución de Castillo en 2022, después de su fallido intento de golpe y encarcelamiento por el delito de rebelión.

Sánchez afirmó que "la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia!" en respuesta al llamado a la "insurgencia civil" hecho por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga al advertir que sería desplazado del segundo lugar de votación por el postulante izquierdista.

En su mensaje, el exministro de Castillo pidió también que "nunca más se deponga o detenga a un presidente constitucional" y remarcó que "el santo pueblo ha hablado, Pedro Castillo Libertad".

Según el cómputo oficial al 90,37 % de actas de sufragio, Fujimori obtiene el 16,9 % con 2.595.068 votos, seguida por Sánchez con 12,01 % respaldado por 1.838.329 votos y López Aliaga con 11,91 % con 1.823.940 votos.

El martes, Sánchez dijo tener "una fe ciega en la data que tenemos", al informar que sus proyecciones le daban una votación del 12,8 % en los comicios presidenciales realizados el domingo, con lo cual esperaban "tranquilos y serenos" el cómputo final.

Asimismo, el excongresista izquierdista rechazó las palabras "absolutamente irresponsables" de López Aliaga, después de haberlo acusado de pretender dar un "anforazo" (fraude electoral) por "miedo" y "temor" a su derrota electoral.

En ese sentido, Sánchez reclamó respeto al voto popular y apuntó que si algún peruano "cree que hay alguna evidencia de acción dolosa que muestre esa evidencia".

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes. EFE