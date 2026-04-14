Merz recibe a Zelenski en Berlín para consultas entre sus gobiernos

Berlín, 14 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien mantendrá consultas gubernamentales, en un momento en el que el diálogo con Rusia bajo mediación de EE.UU. está estancado y se vislumbra el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE tras la derrota de Viktor Obrán en Hungría.

Zelenski llegó en helicóptero a la Cancillería, donde le dio la bienvenida Merz, con quien anduvo bajo una ligera lluvia hacia la entrada de la sede del jefe del Gobierno alemán para asistir a la recepción oficial con honores militares.

Está previsto que ambos aborden la producción conjunta de drones, mantengan una reunión bilateral y otra ampliada con sus respectivas delegaciones, y que firmen un acuerdo de cooperación.

Se trata de las primeras consultas gubernamentales desde 2004 entre los gobiernos del entonces canciller germano Gerhard Schröder y el presidente ucraniano Leonid Kuchma.

Tras la visita a Berlín, Zelenski viajará a Noruega.

La última vez que Zelenski estuvo en Alemania fue en febrero con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde también se reunió con Merz y donde recibió el primero de los drones ucranianos producidos en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Este nuevo encuentro entre Merz y Zelenski se produce en un momento en el que ambos mandatarios esperan que se desbloquee por fin el préstamo de 90.000 millones de euros que los líderes de la Unión Europea (UE) aprobaron en diciembre y que desde entonces ha sido bloqueado por el primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán.

El ganador de las elecciones legislativas en Hungría el domingo, Péter Magyar, apuntó la víspera a que aceptará el acuerdo de diciembre y que no seguirá adelante con el veto.

Zelenski ha felicitado al político conservador y le tendió la mano para reparar las maltrechas relaciones entre ambos países, mientras que Merz ha asegurado que la victoria de Magyar facilitará la toma de decisiones dentro de la UE, también en lo que respecta a Ucrania.

La reunión de los mandatarios alemán y ucraniano también se produce después de que se suspendieran sin acuerdo las negociaciones entre EE.UU. e Irán durante el alto el fuego temporal de dos semanas, un conflicto que ha dejado en un segundo plano el esfuerzo del presidente Donald Trump por lograr un cese de hostilidades en Ucrania.

Kiev esperaba que los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran la capital ucraniana después de la Pascua ortodoxa, que terminó el lunes, pero la suspensión del diálogo en Islamabad deja en el aire ese viaje.

Una delegación ucraniana mantuvo a finales de marzo en Florida un encuentro con ambos enviados de Trump, sin los rusos.

La última reunión trilateral tuvo lugar a finales de febrero en Ginebra y otra estaba prevista para marzo, pero ésta fue aplazada porque EE.UU. lanzó junto con Israel sus ataques contra Irán. EFE

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