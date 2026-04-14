Zelenski apuesta por el pragmatismo en sus futuras relaciones con Hungría

Berlín, 14 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apostó este martes por el pragmatismo en las relaciones con el futuro Gobierno húngaro, tras la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las elecciones del domingo en ese país, y aseguró que el oleoducto Druzbha estará operativo a finales de abril.

"En lo que respecta a los dirigentes del país, creo que debemos basar nuestras relaciones en el pragmatismo. También podemos mantener relaciones amistosas sobre la base de acuerdos y tratados. Esto no hará sino fortalecer a ambos países", afirmó Zelenski durante una rueda de prensa conjunta en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente ucraniano expresó su disposición a reunirse con el vencedor de las elecciones legislativas de domingo pasado en Hungría, el conservador Péter Magyar, quien derrotó a Orbán tras 16 años al frente del país, al tiempo que subrayó que las relaciones entre ambos pueblos vecinos son buenas y continuarán.

Por otra parte, Zelenski aseguró que el oleoducto Druzhba, por el que Orbán bloquea el crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado por los países de la Unión Europea (UE) en diciembre pasado, estará reparado para finales de este mes, no en su totalidad, pero sí para garantizar su puesta de nuevo en funcionamiento.

"Creemos que esto coincidirá con otros compromisos de los países de la Unión Europea, en particular con Hungría, que ha bloqueado ciertas decisiones importantes para nosotros", destacó.

En este sentido, Merz expresó su esperanza de poder desembolsar rápidamente el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE.

Agregó que Ucrania necesita con urgencia estos fondos, que también le permitirá financiar su defensa a largo plazo.

"Rusia debería tomarse esto en serio", añadió.

El canciller expresó su esperanza de que, con el cambio de gobierno, Hungría "ya no buscará la cercanía de Rusia", sino que se esforzará por tomar con sus socios "tantas decisiones conjuntas como sea posible".

Merz celebró el resultado de las elecciones húngaras al referirse a las repercusiones en la ayuda europea a Ucrania, al tiempo que garantizó a Hungría el apoyo de Alemania "en su camino de vuelta a Europa".

Zelenski, por su parte, se refirió al hecho "muy simbólico" de que las elecciones húngaras y el cambio de rumbo político en ese país hayan coincidido con la celebración de la Pascua ortodoxa, "es decir, la victoria de la luz sobre la oscuridad", dijo. EFE

(foto)(vídeo)