Cuatro muertos y 10 heridos graves en un ataque ruso con misil contra la ciudad de Dnipró

Kiev, 14 abr (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto en un ataque con misil llevado a cabo por Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

El ataque ha dejado además 25 heridos, de los que 21 han sido hospitalizados y 10 se encuentran en estado grave, agregó el gobernador de la región del centro-este de Ucrania de la que es capital Dnipró.

El lanzamiento del misil se ha producido a plena luz del día y el primer balance del ataque ha sido publicado por Ganzha alrededor de las 14.00 hora local (11.00 GMT).

Ribereña del río que le da nombre, la ciudad industrial de Dnipró es una de las urbes más populosas y económicamente activas de Ucrania.

Se encuentra relativamente cerca del frente y es atacada a menudo por las fuerzas rusas en esta guerra. EFE