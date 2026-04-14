El sector servicios brasileño se mantiene estable en febrero, con un avance del 0,1 %

São Paulo, 14 abr (EFE).- El sector servicios de Brasil avanzó un ligero 0,1 % en febrero pasado con respecto a enero, con lo que enlazó dos meses consecutivos con un crecimiento prácticamente plano, informó este martes el Gobierno.

La actividad, uno de los pilares de la mayor economía de América Latina, venía de crecer un 0,2 % en enero con respecto a diciembre, cuando entonces retrocedió dos décimas, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El resultado de febrero se vio influido positivamente por el sector de información y comunicación y por el transporte de carga por carretera.

En comparación con febrero de 2025 el sector servicios brasileño repuntó un 0,5 % y acumula en los dos primeros meses de 2026 un alza del 1,9 % frente al mismo periodo del anterior ejercicio.

En los últimos doce meses concluidos en febrero la actividad creció a un ritmo interanual del 2,7 % y se mantiene en máximos históricos.

Los débiles datos del primer bimestre del año reflejan el actual momento de la economía brasileña, en plena fase de desaceleración tras haber crecido un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025.

Para este año el Gobierno prevé una expansión del producto interior bruto (PIB) similar a la de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y sostiene que el país suramericano crecerá ligeramente por debajo del 2 %. EFE