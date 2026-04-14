Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que en sendas llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió que las partes retomen las negociaciones iniciadas en Pakistán para el cese de las hostilidades, así como se comprometan a levantar las restricciones en el estrecho de Ormuz y lleven la tregua de dos semanas también a Líbano.

Según ha desvelado en un mensaje en redes, el presidente galo mantuvo contactos con Trump y Pezeshkian en medio de los intentos por lograr una salida diplomática a la guerra en Irán, después del alto el fuego temporal pactado la semana pasada.

"Insté a la reanudación de las negociaciones suspendidas en Islamabad, a aclarar los malentendidos y a evitar cualquier nueva escalada", ha argumentado, al tiempo que ha reiterado que resulta "esencial" que el alto el fuego sea respetado "estrictamente por todas las partes y que incluya Líbano".

Igualmente, Macron ha incidido en que el estrecho de Ormuz se reabra "de forma incondicional, sin restricciones ni peajes, lo antes posible". El presidente francés ha recalcado que siguiendo estos principios las negociaciones "deberían poder reanudarse rápidamente", "con el apoyo de las partes clave implicadas".

Por su lado, ha defendido la iniciativa liderada por Francia y Reino Unido para una coalición internacional que ponga en pie una misión naval pacífica que vigile la reapertura del estratégico paso. Así ha confirmado que París acogerá una conferencia que reunirá a países "no beligerantes" dispuestos a contribuir a una misión "multilateral y puramente defensiva" que trabaje para restablecer la libertad de navegación en Ormuz una vez las condiciones de seguridad lo permitan.

IRÁN DENUNCIA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE EEUU PARA UN ACUERDO

Por su parte, Pezeshkian ha asegurado sobre este contacto que trasladó a Francia que la "exageración y la falta de voluntad política" de la delegación estadounidense impidió el acuerdo y subrayó que Teherán está dispuesta a mantener conversaciones "dentro del marco de las leyes y reglamentos internacionales y con el objetivo de proteger los derechos del pueblo iraní", apuntando a que Europa puede desempeñar un "papel constructivo" con respecto a que Washington se ciña a estos marcos.

"Los enfoques basados en amenazas, presión y acciones militares no solo son contraproducentes, sino que también complican los problemas y agravan los conflictos creados por Estados Unidos", denunció el dirigente iraní ante Macron, según informa la cadena estatal IRIB.

Pezeshkian insistió en que Irán prefiere la vía diplomática para la resolución de disputas y subrayó su "disposición al diálogo dentro de los marcos legales". Igualmente, ha avisado de que la amenaza al tránsito marítimo en Ormuz "tendrá consecuencias de gran alcance para el comercio mundial", después del bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos.