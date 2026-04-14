Lula dice que las amenazas de Trump no le hacen bien a la democracia

Río de Janeiro, 14 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que las "amenazas" del mandatario estadounidense, Donald Trump, "no le hacen bien a la democracia", al criticar su postura internacional y su estilo de liderazgo, en una entrevista con medios progresistas.

Lula sostuvo que el líder republicano busca proyectar una imagen de poder para agradar a su base interna, pero advirtió que ese enfoque puede afectar el equilibrio internacional.

En ese sentido, defendió un liderazgo basado en la cooperación y no en la intimidación.

"Hay que elegir si se quiere ser temido o amado", señaló el mandatario brasileño, al portal Brasil247, a la Revista Fórum y al Diario do Centro do Mundo (DCM) tras destacar que la construcción de consensos es pieza clave para la estabilidad global.

"Quienes tienen miedo no ven liderazgo", agregó.

Lula reconoció la relevancia económica y tecnológica de Estados Unidos, pero dijo que su peso internacional se debe a su desarrollo y capacidad productiva y no a posturas autoritarias.

El líder progresista también calificó de "inconsecuente" la escalada bélica en Oriente Medio, en referencia a la guerra con Irán, al advertir que este tipo de acciones genera impactos económicos y políticos más amplios.

El mandatario brasileño defendió además el multilateralismo y sostuvo que los discursos de confrontación debilitan los espacios de diálogo y cooperación.

En las últimas semanas, Trump ha protagonizado varias polémicas internacionales por su retórica, especialmente en relación con la guerra con Irán.

El líder republicano llegó a amenazar con la destrucción total del país si no se cumplían sus exigencias, lo que generó críticas de líderes políticos y organizaciones internacionales por el tono considerado extremo y sus posibles implicaciones a nivel mundial.

A esto se suman sus ataques a líderes y figuras internacionales, como el papa, a quien acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible" en cuanto a política exterior por oposición a la guerra en Irán. EFE