Lituania informa de que seis aviones rusos han sido interceptados en su espacio aéreo en la última semana

El Ministerio de Defensa de Lituania ha informado de que aviones de la OTAN han interceptado seis aviones rusos en la última semana, entre el 6 y el 12 de abril, que han violado su espacio aéreo.

"Aviones de combate del Destacamento de Vigilancia Aérea de la OTAN despegaron en cinco ocasiones en respuesta a violaciones de las normas internacionales de vuelo", ha indicado la cartera en un comunicado publicado en su página web.

En este caso, los aviones de combate y cazas de la organización transatlántica fueron enviados después de un "Alpha Scramble", una alerta de máxima prioridad para despegar cazas inmediatamente e interceptar aeronaves no identificadas o peligrosas en el espacio áereo aliado.

Tras la alerta, los cazas despegaron para identificar y escoltar tres Il-20, dos SU-30SM y un AN-26 en la última semana. Los aviones rusos partieron en su mayoría desde Kaliningrado con su transpondedor de a bordo apagado, sin plan de vuelo y sin mantener comunicación con el centro de control de tráfico aéreo regional.