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Lituania informa de que seis aviones rusos han sido interceptados en su espacio aéreo en la última semana

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El Ministerio de Defensa de Lituania ha informado de que aviones de la OTAN han interceptado seis aviones rusos en la última semana, entre el 6 y el 12 de abril, que han violado su espacio aéreo.

"Aviones de combate del Destacamento de Vigilancia Aérea de la OTAN despegaron en cinco ocasiones en respuesta a violaciones de las normas internacionales de vuelo", ha indicado la cartera en un comunicado publicado en su página web.

En este caso, los aviones de combate y cazas de la organización transatlántica fueron enviados después de un "Alpha Scramble", una alerta de máxima prioridad para despegar cazas inmediatamente e interceptar aeronaves no identificadas o peligrosas en el espacio áereo aliado.

Tras la alerta, los cazas despegaron para identificar y escoltar tres Il-20, dos SU-30SM y un AN-26 en la última semana. Los aviones rusos partieron en su mayoría desde Kaliningrado con su transpondedor de a bordo apagado, sin plan de vuelo y sin mantener comunicación con el centro de control de tráfico aéreo regional.

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