Las exportaciones chinas cayeron un 0,7 % interanual en marzo

Shanghái (China), 14 abr (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo se redujo un 0,7 % interanual en marzo hasta unos 2,23 billones de yuanes (326.438 millones de dólares, 277.564 millones de euros), según datos oficiales publicados hoy.

Las cifras ofrecidas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan, no obstante, a un aumento del 23,8 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,87 billones de yuanes (274.499 millones de dólares, 233.404 millones de euros).

Así, en el tercer mes del año, el superávit comercial chino fue de 354.750 millones de yuanes (51.937 millones de dólares, 44.162 millones de euros). EFE

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