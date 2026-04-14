La Reina Letizia, lección de sostenibilidad al rescatar su chaqueta étnica de Mango que estrenó hace más de 10 año

La Reina Letizia ha vivido una jornada -la primera con actos oficiales de la semana- marcada por su compromiso con las causas sociales y humanitarias. En primer lugar ha recibido en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con motivo de su 75º aniversario, para interesarse de primera mano por la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en España, además del trabajo de la organización para garantizar sus derechos y el acceso a la protección internacional.

Siguiendo con la línea de trabajo de su Majestad con las personas en situación de vulnerabilidad, y con su apoyo incondicional a la cooperación tanto dentro como fuera de nuestro país, a continuación ha mantenido una reunión de trabajo con una representación de UNICEF España -de la que es presidenta de honor- donde se informará de los proyectos de la nueva directiva de la organización que trabaja para reducir la situación de riesgo de pobreza en la que viven, según el INE, 2,6 millones de niños en nuestro país.

Una jornada con un importante simbolismo en su labor a favor de las causas sociales en la que Doña Letizia ha querido transmitir un mensaje de sostenibilidad reciclando una chaqueta que estrenó en 2013 -siendo todavía Princesa- y que le hemos visto hasta en siete ocasiones contando la de hoy.

Un diseño atemporal de Mango, confeccionado en tweed y con un favorecedor y vistoso estampado étnico en tonos azules y blancos, bordes deshilachados en color marfil y corte entallado y corto sin solapas, al que ha dado una nueva vida combinándola con uno pantalones de traje en blanco con caída recta, top al tono con cuello tipo babero, y zapatos 'Mary Jane' también en blanco con efecto acharolado, pequeño tacón cuadrado, y tiras con hebilla al empeine.

No será la única aparición de la Reina esta semana, ya que este miércoles visitará con el Rey Felipe VI la Fundación José María de Llanos con motivo del 25º aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur.