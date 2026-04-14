EEUU e Indonesia pactan una "gran alianza" en materia de defensa

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que ha alcanzado una "gran alianza" en materia de defensa con las autoridades de Indonesia aprovechando la visita esta semana del ministro de Defensa del país asiático, Sjafrie Sjamsoeddin, si bien las partes no han logrado resolver, a todas luces, la cuestión del uso de las bases militares indonesias por aviones estadounidenses.

El Pentágono ha indicado en un comunicado que la relación entre las partes "pasa ahora a un nuevo nivel" gracias a esta Gran Alianza de Cooperación en Defensa, que permite "reconocer la fortaleza y el potencial de las relaciones bilaterales entre las partes", tal y como ha manifestado Hegseth.

Este pacto permite "modernizar las fuerzas y las capacidades de entrenamiento y educación militar profesional", además de reforzar "las maniobras y la cooperación operacional" entre las partes, recoge un comunicado conjunto. "Los dos países refirman su compromiso a mantener la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico", detalla.

"Como un símbolo de esta alianza, que ha crecido, y la confianza entre las partes, los dos líderes también se han comprometido a poner en marcha entrenamientos especiales conjuntos", han apuntado.

"Estos acuerdos impulsarán los intereses de seguridad mutuos y forjarán vínculos aún más sólidos y resilientes entre los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses e indonesias mediante mayores oportunidades en la formación militar profesional de primer nivel y el establecimiento de lazos entre exmiembros de las fuerzas armadas", han aclarado.

Por su parte, el Gobierno de Indonesia ha afirmado que la asociación representaba una "oportunidad para reforzar la capacidad de defensa nacional", pero ha insistido en que se mantendrá la "política exterior libre y activa, los intereses nacionales y el pleno respeto a la soberanía estatal".

El lunes, las autoridades de Indonesia indicaron que están sopesando la posibilidad de dar acceso a aeronaves militares estadounidenses a su espacio aéreo a medida que avanza la crisis en Oriente Próximo, una cuestión que, de momento, no ha sido resuelta.