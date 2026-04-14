Irán ve el bloqueo de Ormuz como un acto de "terrorismo económico" y acusa a EEUU de "guardar las apariencias"

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, ha afirmado este martes que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, un acto de "terrorismo económico", busca "guardar las apariencias" y lograr una "salida digna" al "círculo vicioso de palabras redundantes y actos imprudentes" en el que se ha introducido el país.

"El acto ilegal, provocador y no constructivo de establecer un bloqueo naval es un paso en falso imprudente y destinado, posiblemente, a guardar las apaciencias", ha indicado el embajador en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

En este sentido, ha acusado a Washington de intentar "ganar credibilidad" mediante la creación de la idea de que "las cosas se imponen por la fuerza y que, por lo tanto, está justificado el despliegue de munición" en la zona. Con estas acciones, ha dicho, Estados Unidos "justifica su retórica y la pérdida de vidas humanas", además del "coste que todo esto supone para los contribuyentes estadounidenses".

"Aun así, este error de cálculo se suma al inventario de fallos con consecuencias graves para toda la región, y que va más allá de la misma", ha lamentado, antes de advertir que se trata de un acto de "terrorismo económico que pone en peligro los medios de vida y la paz mundiales".

"Estos actos, que hacen peligrar la seguridad y la estabilidad, están alineados con el objetivo de alcanzar las ambiciones de una Feria de las Vanidades", ha zanjado.