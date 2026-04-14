Carlos Alcaraz, Jessica Goicoechea, y Buenafuente, entre los vips que no se han perdido el show de Rosalía en Barcelona

Tras arrasar en los cuatro conciertos que ofreció en el Movistar Arena de Madrid hace dos semanas, y después de enamorar a los portugueses con las dos paradas de su gira mundial 'Lux Tour 2026' en Lisboa, Rosalía ha desembarcado en Barcelona para hacer vivir a su ciudad natal cuatro noches inovidables en el Palau Sant Jordi. La primera, este lunes 13 de abril, a la que seguirán nuevos shows el miércoles 15, el viernes 17, y el sábado 18, antes de despedirse de nuestro país para continuar con su tour en Ámterdam.

Entre los asistentes a su esperadísimo regreso a la capital catalana, rostros conocidos como Ángel Llàcer, Jessica Goicoechea, o Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que totalmente recuperado de los problemas de ansiedad y estrés que le obligaron a hacer un parón profesional a finales de 2025 -llegando incluso a renunciar a presentar las Campanadas en TVE junto a su mujer- está retomando poco a poco su vida social.

También Carlos Alcaraz, que en Barcelona para disputar el Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, no ha querido perderse el concierto de Rosalía, reconociendo con una sonrisa y la amabilidad que le caracteriza ante las cámaras que es fan de la cantante de 'La perla': "Vengo a verla un poquito, a disfrutarla" ha expresado a su llegada al recintto en solitario.

Primer concierto de los cuatro que ofrecerá 'en casa' en el que la artista, nerviosa y visiblemente emocionada, ha confesado que "el corazón me va a mil por hora porque estoy cantando en mi ciudad". Y, haciendo un guiño a sus raíces catalanas, ha cambiado la letra de varias de sus canciones para incluir frases en catalán.

Con una escenografía cuidada al más mínimo detalle, y un derroche de voz que la ha encumbrado una vez más en un show que mezcla tintes barrocos con momentos de ballet, música clásica, e incluso una rave, Rosalía ha subido al escenario a Yolanda Ramos para pasar por su confesionario.

Después de la confesión de Aitana sobre los motivos de su ruptura con Sebastián Yatra en el concierto de la artista en Madrid el pasado Viernes Santo, en esta ocasión la actriz ha tirado de sentido del humor y entre risas ha revelado el momento escatológico -con maquinilla de afeitar para depilarle incluida- que vivió cn un conocido músico cuyo nombre ha preferido no contar.