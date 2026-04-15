Al menos 30 viviendas afectadas por un temporal que azota varias zonas de Paraguay

(Actualiza con nuevas cifras de daños y cortes de energía)

Asunción, 15 abr (EFE).- Al menos 30 viviendas afectadas, numerosos árboles caídos y cortes de energía causó un temporal que azotó este miércoles a varias zonas de Paraguay, informaron fuentes del Gobierno y autoridades locales.

Las lluvias, con fuertes ráfagas de viento, dejaron a unas 30 casas sin techo en la localidad de Humaitá, en el departamento de Ñeembucú (sur), declaró a la radio ABC Cardinal el intendente (alcalde) local, Julio Caballero.

La tempestad provocó "cuantiosos daños materiales", afectó la estructura y paredes de varias viviendas e interrumpió el servicio eléctrico en gran parte de la ciudad, según el funcionario.

Además, los vientos derribaron árboles en algunos puntos de la capital paraguaya, donde además se reportaron calles anegadas durante las primeras horas del día, indicó a la misma emisora el jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Daniel Cárdenas.

Por otra parte, al menos 45 de 312 alimentadores de energía de 23.000 voltios que surten a Asunción y varias ciudades aledañas, las más pobladas del país, quedaron fuera de servicio a causa del temporal, informó el jefe de Distribución de la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE), José González.

Entre las localidades afectadas están, según González, Villeta, San Antonio y Luque.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió en la víspera un boletín especial para advertir del paso de un sistema de tormentas sobre el territorio nacional, con acumulados de precipitaciones de entre 70 y 120 milímetros, ráfagas de vientos cercanas a los 100 kilómetros por hora y la eventual caída de granizos. EFE