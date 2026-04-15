Partido Conservador apoyará a la uribista Paloma Valencia en presidenciales colombianas

Bogotá, 15 abr (EFE).- El Partido Conservador anunció este miércoles que apoyará a la senadora Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, al considerar que han dado "la mismas luchas" contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"El Partido Conservador no llega hoy a este proyecto, se mantiene donde siempre ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos cuatro años", afirmó a periodistas el presidente de esa colectividad, el senador Efraín Cepeda, uno de los mayores opositores de Petro.

Cepeda, quien fue presidente del Congreso entre 2024 y 2025, señaló que esta no es una decisión "de última hora", sino que hay "coherencia, hay camino recorrido y hay una convicción firme de defensa de Colombia".

"En este tiempo, hemos enfrentado juntos la improvisación, la incapacidad y el irrespeto por la institucionalidad", añadió el congresista sobre la alianza legislativa entre los conservadores y el Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), contra la agenda gubernamental.

Este anuncio se conoce dos días después de que el Partido de la U, que hizo parte de la bancada de Gobierno, anunciara también su apoyo a Valencia.

"Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la población", señaló la Dirección Colegiada del Partido de la U en un comunicado.

Según esa declaración, la bancada de congresistas del Partido de la U, tanto la actual como los elegidos el pasado 8 de marzo, decidió "acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro", encabezada por Valencia y su compañero de fórmula, el independiente Juan Daniel Oviedo.

La fórmula de Valencia y Oviedo se presenta como alternativa a las candidaturas del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Las encuestas de intención de voto, lideradas por Cepeda y con De la Espriella en segundo lugar, muestran que la opción de Valencia y Oviedo está en crecimiento y el 31 de mayo puede conseguir el paso a una eventual segunda vuelta electoral que, en caso de ser necesaria, se disputará el 21 de junio. EFE