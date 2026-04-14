Bulgaria confisca un millón de euros en un mes de operaciones contra la compra de votos

Sofía, 14 abr (EFE).- Las autoridades búlgaras informaron este martes de la confiscación de un millón de euros en operaciones contra la compra de votos que siguen en curso, a pocos días de las elecciones legislativas convocadas para el próximo domingo, las octavas que celebra el país desde 2021.

"Esto no es solo un delito. Es un golpe contra la soberanía estatal", afirmó el secretario general del Ministerio del Interior y jefe de la Policía, Georgi Kandev, tras publicar en redes sociales una foto de montañas de fajos de billetes, señalando que en tan solo un mes la policía se incautó de un millón de euros.

El alto funcionario aseguró que ese dinero estaba destinado a manipular los resultados electorales influyendo en los votantes y prometió que continuarán los esfuerzos para combatir a quienes pretenden "comprar conciencias".

La noticia se suma a muchas otras en las que, casi a diario desde el inicio de la campaña electoral el 19 de marzo, se informa de acciones policiales contra la compra de votos mediante ofertas que van desde pagos de entre 50 y100 euros en metálico hasta donaciones de comida, pasando por cancelaciones de deuda o servicios de peluquería o cosmética gratuitos.

Hasta ahora han sido detenidas unas 250 personas bajo la sospecha de cometer "delitos relacionados con la legislación electoral", principalmente compraventa de votos, durante la campaña, precisaron a EFE fuentes del Ministerio búlgaro del Interior.

La cifra supera en más del 500 % a la de 42 registrada en el mismo periodo previo a las legislativas de 2024, un incremento similar al de las denuncias recibidas por los mismos presuntos delitos.

De momento, no hay información sobre el número de condenados ni de los partidos políticos a favor de los que se realiza el comercio ilegal de votos.

“No habrá paraguas. No habrá intocables. No habrá concesiones. No vendan su voto. No permitan que los conviertan en una herramienta. Su elección no cuesta dinero, cuesta un futuro. La democracia no está en venta" enfatizó hoy Kandev.

El Ejecutivo interino encabezado por Andrey Gyurov, el exvicegobernador del Banco Central de Bulgaria, que gobierna el país desde el pasado febrero, ha prometido luchar al máximo contra el problema de la compra de votos que existe desde hace años en esta nación, la más pobre de la Unión Europea y considerada una de las más corruptas. EFE