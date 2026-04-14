Arzobispado Toledo justifica pagar a un cura condenado por violar a una menor: "Lo fundamental es que la víctima cobre"

El Arzobispado de Toledo ha ratificado este martes, tal y como adelantó el diario El País, que paga "una asignación mínima" a un cura condenado por violar a una menor en Talavera de la Reina, justificando que el objetivo de dicha asignación es "reparar a la víctima".

"Para el Arzobispado, lo fundamental es que la víctima cobrase la indemnización que han fijado los tribunales, así como que el sacerdote pagase las costas que también le indica la sentencia del Tribunal Supremo", ha aseverado el ecónomo diocesano del Arzobispado de Toledo, Anastasio Gómez.

Gómez, que asistía como público a la rueda de prensa que ha ofrecido el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha realizado estas manifestaciones a petición del propio Cerro Chaves para responder a las preguntas que los medios han realizado sobre este asunto.

"Este sacerdote no tiene una nómina, sino que tiene una asignación mínima, una asignación básica que sirve, entre otras cosas, para pagar la indemnización que consideramos fundamental para la reparación de la víctima".

"En esa línea es como el Arzobispado ha actuado, teniendo a la víctima en primer lugar, hablando con la dirección jurídica del victimario y procurando en estos procesos tan difíciles hacerlo lo mejor posible. A veces nos equivocamos", ha agregado .

De forma previa, y antes de pedir al ecónomo que diese explicaciones, el propio arzobispo ha admitido que la institución que dirige "ayuda" al condenado, "aunque esto no significa que le estamos ayudando económicamente", ha matizado.

"En el proceso que se hizo, la iglesia le dio por inocente, cumplimos la normativa. Lleva años en la cárcel", ha añadido.