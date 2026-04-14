Catar pide a EE.UU e Irán una solución "integral" que permita reabrir Ormuz

El Cairo, 14 abr (EFE).- Catar animó este martes a Estados Unidos e Irán a reanudar sus negociaciones en Islamabad para alcanzar una "solución integral" de su conflicto bélico que permita reabrir el estrecho de Ormuz, si bien insistió en que el futuro de esa estratégica vía marítima debe tratarse en coordinación con los países de la zona.

El portavoz del ministerio de Exteriores catari, Majed al Ansari, subrayó en su rueda de prensa semanal que Doha "está en contacto permanente con Pakistán", "apoya sus esfuerzos de mediación" y "está al tanto de las conversaciones" que las delegaciones de EE.UU e Irán concluyeron, sin acuerdo, el pasado fin de semana en Islamabad.

"Animamos a que sigan estas conversaciones. Es importante alcanzar una solución integral y no solo un alto el fuego. Se necesita una solución que tranquilice las inquietudes de los países del Golfo, incluido Irán. Apoyamos la continuidad de las conversaciones para reabrir el estrecho", dijo al Ansari.

Reiteró que ese estrecho, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petroleo y gas, "no debe ser utilizado como carta de presión o controlado por una de las partes" del conflicto.

"Llamamos a que se permita la reanudación de la navegación por el estrecho sin condiciones", recalcó, tras subrayar que después del fin de la guerra, los países ribereños del golfo Pérsico "deben negociar para sentar las bases de una solución constante que garantice los derechos de todos" sobre Ormuz.

En este contexto, destacó que los países árabes exportadores de energía, así como "los Estados que dependen de (esas) exportaciones y son parte de las cadenas de suministro, deben tener un papel fundamental" en un futuro acuerdo sobre la navegación en Ormuz.

Al Ansari enfatizó, no obstante, que "lo más importante ahora es centrarse en consolidar el alto el fuego" de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril, "y transformarlo en una paz duradera en la región".

Su declaración llega en medio de intensos esfuerzos de Pakistán y un creciente apoyo internacional para asegurar una nueva ronda de negociaciones en Islamabad con el fin lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra desatada el 22 de febrero entre EE.UU, Israel e Irán y reabrir Ormuz.

Catar y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán- han sufrido importantes pérdidas por el cierre de Ormuz por Irán, país que bombardeó durante la guerra numerosas instalaciones de petróleo y gas de ese bloque económico y político árabe.

El portavoz catarí destacó nuevamente el impacto económico de la guerra, que ha disparado los precios de la energía a nivel mundial, y de los ataques iraníes, si bien confió en la capacidad de la economía catarí de "sobrepasar las repercusiones" mientras negaba "alegaciones" de que su país haya acordado pagar a Irán para que no vuelva a atacar Catar.

"Rechazamos las alegaciones sobre la detención de los ataques usando medios financieros. Esto es inaceptable y falso", concluyó. EFE