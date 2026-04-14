Machado habla con presidente del Senado francés de la transición democrática en Venezuela

París, 14 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunió este martes en París con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, para hablar sobre la transición democrática en el país latinoamericano y la necesidad de establecer un calendario electoral en 2026.

Machado y Larcher centraron su conversación en "la transición democrática en Venezuela y la necesidad de establecer un calendario electoral este año", indicaron en redes sociales los servicios de comunicación de la líder opositora.

Al igual que en su reunión de ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron, Machado estuvo acompañada hoy por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma.

En el encuentro de hoy, por parte francesa, estuvieron el vicepresidente del Senado, Loïc Hervé; y los vicepresidentes de la comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas, Pascal Allizard y Olivier Cadic, así como el consejero diplomático Hubert de Canson.

La "importancia" de llevar a cabo una "transición democrática pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo" en Venezuela centró también el encuentro de Macron ayer con Machado en el Palacio del Elíseo, señaló el jefe del Estado francés en sus redes sociales.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

Machado tiene previsto viajar este martes a ciudad neerlandesa de La Haya, donde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y desde allí se desplazará el jueves a España, donde va a quedarse hasta el lunes, según fuentes de su entorno.

El viernes debe reunirse en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijeron a EFE fuentes de la formación política en Madrid.

Además, Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad. EFE

(foto)