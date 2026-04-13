Víctimas de otros accidentes acompañarán a la Asociación de Adamuz en la concentración en el Congreso

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado para este miércoles, 15 de abril, una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, a la que se unirán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la asociación ha convocado a la ciudadanía, por segunda vez, tras la manifestación de Huelva del 20 de marzo, a participar en una concentración que tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de abril, a las 09,00 horas, en las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid.

Asimismo, a las puertas del hemiciclo se procederá además a la lectura de un manifiesto, aunque la asociación ha explicado que previamente se ha enviado una carta a la Mesa del Congreso, solicitando su lectura en sede parlamentaria.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y "seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas" del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos, así como cientos de heridos. También se mostrará la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".

"Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse", han señalado.

De este modo, la entidad ha señalado que la concentración será un acto "pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa", que no es solo suya, "sino del conjunto de la sociedad". "La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día. Reafirmamos que esta convocatoria no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales", han abundado.

"Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad", han remarcado.

Además, en esta ocasión se sumarán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios en nuestro país, Angrois y Bejís, que "comparten tragedias que han marcado sus vidas y a las familias". "Desde la Asociación volvemos a hacer un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos. El apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario. Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos", han finalizado.