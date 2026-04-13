El petróleo de Texas sube un 7,13 % tras el anuncio de Trump de bloquear estrecho de Ormuz

Nueva York, 13 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó la semana con una subida del 7,13 %, hasta los 103,48 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, a partir de hoy.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 6,89 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE