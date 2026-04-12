Pezeshkian asegura que Irán está "totalmente dispuesto a llegar a un acuerdo equilibrado y justo" con EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que su país está "totalmente dispuesto" a llegar a un acuerdo "equilibrado y justo" con Estados Unidos en el marco del proceso de negociación abierto las anunciarse el pasado miércoles un alto el fuego en la guerra abierta entre ambos países.

"La República Islámica de Irán está totalmente dispuesta a llegar a un acuerdo equilibrado y justo que garantice una paz y seguridad duraderas en la región", ha afirmado Pezeshkian durante una conversación telefónica mantenida con el presidente ruso, Vladimir Putin, difundida por canales oficiales iraníes.

Pezeshkian ha defendido la necesidad de "que Estados Unidos cumpla con las leyes internacionales" y si eso se produce "llegar a un acuerdo está al alcance de la mano".

El mayor obstáculo para ello, ha argumentado, es el "totalitarismo" de Estados Unidos y que se satisfagan los "derechos e intereses nacionales del pueblo iraní".

El dirigente iraní ha informado a Putin de las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en Islamabad en las que considera que Washington ha dado muestras de un "doble rasero".

Pezeshkian ha aprovechado para agradecer a Putin sus "mensajes y declaraciones de solidaridad" durante la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, así como su defensa de la soberanía nacional e intergridad territorial iraníes y su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, ha expresado la disposición de Teherán a "participar y cooperar con sus vecinos para lograra la paz y seguridad endógena, sin la presencia e interferencia de países de fuera de la región", en referencia a las alianzas de las monarquías árabes del golfo Pérsico con Estados Unidos.

Durante su conversación con Pezeshkian, Putin ha "subrayado además la disposición de Moscú para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto".

"Con este fin, Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región", ha señalado el presidente ruso antes de reafirmar "el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad".

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa que se ha traducido, por ejemplo, en las nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.