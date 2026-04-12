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Orbán reconoce su derrota electoral en Hungría y felicita opositor Magyar por su victoria

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Budapest, 12 abr (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar, cuyo partido Fisdez, obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar. EFE

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