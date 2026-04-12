Macron insta a Irán a avanzar hacia un acuerdo "vinculante" y pide garantizar la seguridad en Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido a lo largo de este sábado una serie de contactos con líderes internacionales en los que ha abordado la situación en Oriente Próximo y ha instado a aprovechar las negociaciones en curso para avanzar hacia una desescalada duradera.

En una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Macron pedía aprovechar la oportunidad abierta por los diálogos en Islamabad para "allanar el camino hacia una reducción sostenible de las tensiones" y avanzar hacia "un acuerdo preciso y vinculante" que garantice la seguridad regional con la implicación de todas las partes. Ello, antes de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tomase la decisión de levantarse de la mesa de negociación abandonar la capital pakistaní ante la falta de acuerdo con Teherán.

El mandatario francés subrayó además que corresponde a Irán "restaurar lo antes posible la libertad y la seguridad de la navegación marítima" en el estrecho de Ormuz, asegurando que Francia está dispuesta a contribuir a este objetivo.

Asimismo, incidió en la necesidad de respetar plenamente el alto el fuego, incluida su aplicación en Líbano, al tiempo que reiteró el respaldo de París a las autoridades libanesas como "único referente legítimo" para ejercer la soberanía del país.

Macron también ha abordado la situación regional con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, con quien ha coincidido en la importancia de consolidar el alto el fuego y extenderlo al escenario libanés, así como en la urgencia de restablecer la libertad de navegación en Ormuz.

Ambos líderes han acordado mantener una coordinación estrecha para contribuir a la desescalada y favorecer un acuerdo que permita garantizar una paz "duradera" en la región.

Por otra parte, el presidente galo ha conversado con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, ante quien ha reiterado el llamamiento a respetar la tregua, preservar la libre circulación marítima y avanzar hacia una solución diplomática "sólida y duradera".

Durante este encuentro, Macron y Erdogan también han tratado la guerra en Ucrania y han defendido la necesidad de alcanzar una paz "justa y duradera" basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas y en garantías de seguridad para Kiev.

En este contexto, el presidente francés ha reafirmado su apoyo al proceso de paz en el sur del Cáucaso de cara a la próxima cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, al tiempo que ha apostado por reforzar el diálogo y la cooperación bilateral con Turquía.