Karol G usa Coachella para impulsar negocios de latinos en EE.UU.

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- A unos 20 minutos del Empire Polo Club en el que se está llevando a cabo el Festival de Coachella, la cantante Karol G organizó un mercado temporal "pop-up" para impulsar a más de 35 pequeñas empresas de latinos.

La cantante colombiana hará historia este domingo como la primera latina en encabezar el que es considerado uno de los festivales más importantes de la industria musical.

El espectáculo marcará su regreso al cartel desde 2022, cuando rindió homenaje a la música latina, con invitados como J Balvin o Becky G.

Para acompañar este hito, Carolina Giraldo Navarro, conocida como 'La Bichota', lanzó una convocatoria para invitar a negocios y proyectos sin ánimo de lucro a formar parte de este mercadillo, promocionado en redes sociales como un espacio donde los seguidores de la cantante podían encontrar atuendos inspirados en su estética para asistir a su actuación.

Entre ellos se encuentra Ponte Your Moños, un proyecto comunitario creado por Dulce Flores, una joven de raíces mexicanas de 20 años nacida en el Este de Los Ángeles, que usa el trenzado del cabello con lazos de colores para recaudar fondos y ayudar a la comunidad migrante indocumentada.

El proyecto nació después del estallido de las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a mediados del año pasado, impulsadas por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Tiene todo el sentido que nos invitaran, la comunidad de Coachella se ha visto muy afectada, hay muchísimos trabajadores del campo e indocumentados que necesitan nuestra ayuda y nuestra misión es ayudar", dijo a EFE Flores.

Aunque Karol G no ha adelantado demasiada información sobre lo que se podrá esperar de su espectáculo, la intérprete de 'Tusa' publicó en redes sociales algunos anuncios que sugieren que los asistentes lleven banderas de sus respectivos países.

"Muchas mujeres han llegado a pedir colores de México o de Argentina, porque están orgullosos de donde son", aseguró Flores.

La iniciativa de la cantante, que también estará disponible el 19 de abril, surge después de que declarara en una entrevista con Playboy que buscaba generar un impacto más poderoso en la comunidad latina que limitarse a decir abiertamente "Fuera ICE" en el escenario.

En el mercadillo también se encontraban puestos de maquillaje, accesorios y marcas de ropa llamativa en las que predominaban los brillos y las lentejuelas, como Baddieenbeautiful, de Soraya Aguilar, una joven de 25 años

"Es una marca para 'baddies' (mujeres atractivas), como la Bichota", dijo a EFE la joven, quien se siente agradecida con la cantante por prestar este tipo de plataformas a la comunidad. "Esto nos ayuda a ser reconocidos y ver que nuestro esfuerzo y trabajo vale la pena", comentó a EFE.

Este fin de semana Sabrina Carpenter, quien lideró el festival el viernes, también tuvo una activación a las afueras del recinto en el que se llevó a cabo su magno concierto.

La joven de 26 años colaboró con Airbnb para convertir una gasolinera real en una glamurosa y divertida parada en box, llena de mensajes escondidos y referencias a su música, plasmada de su estética retro estadounidense.

"Ella lo describió como un mundo de fantasía surrealista", contó a EFE Cristina Calzadilla, del equipo de comunicaciones de Airbnb. "Creo que los artistas son muy apasionados con sus seguidores y de alguna forma este tipo de activaciones les ayuda a conectar mejor con ellos.

La instalación estará disponible hasta este domingo y en ella sus seguidores podrán tomar fotografías, obtener mercancía temática de la cantante e incluso subirse a la camioneta de la "Pretty Girl Clean-Up Crew", el servicio de limpieza ficticio que la cantante que aparece en su video más reciente 'House Tour'. EFE

(foto)