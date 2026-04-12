Austria activa sus ayudas a la factura eléctrica de la industria sin esperar a la UE

Viena, 12 abr (EFE).- El Gobierno austríaco culpó este domingo a la "interminable burocracia" de la UE del retraso en la aprobación de una norma común de ayudas a la industria ante el elevado precio de la energía, y anunció que a partir de mañana activa su propio sistema de subvenciones.

"No esperaremos más al visto bueno de la UE. La autorización por parte de la UE del subsidio eléctrico industrial se viene posponiendo de semana en semana", criticó el ministro de Economía, el conservador Wolfgang Hattmannsdorfer, en un comunicado.

El ministro dijo que debido a la "interminable burocracia" se frenan las inversiones y la actividad de la industria europea, y reclamó decidir con más celeridad.

Por eso, su Ministerio abrirá mañana, lunes, el portal de solicitudes de ayudas, para las que se destinarán 150 millones de euros, para este año y retroactivamente también para 2025.

Las subvenciones van destinadas a empresas de todos los tamaños que producen papel, hierro crudo, acero y aleaciones ferrosas, y que tengan un consumo de electricidad de más de un gigavatio/hora al año.

Además, la empresa debe disponer de una auditoría energética y un plan de gestión medioambiental, y destinar al menos el 80 % de la ayuda a mejorar la eficiencia energética en su producción.

El Ministerio espera que unas 60 empresas, en las que trabajan 30.000 personas, soliciten esas ayudas.

El pasado 20 de marzo, los líderes de la Unión Europea instaron a la Comisión Europea a "presentar sin retrasos" medidas para hacer frente a los precios actuales del petróleo y del gas, disparados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, y para abaratar las facturas de electricidad que paga la industria comunitaria. EFE