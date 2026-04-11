Las defensas ucranianas neutralizan 133 de 160 drones rusos durante la noche

Berlín, 11 abr (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de la neutralización de 133 de un total de 160 drones que el enemigo lanzó durante la noche, horas antes del comienzo previsto de la tregua anunciada por el Kremlin con motivo de la Pascua ortodoxa.

En la noche del 11 de abril, es decir, a partir de las 18:00 horas del 10 de abril hora de Kiev, los rusos lanzaron contra territorio ucraniano 160 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, según el parte publicado por la Fuerza Aérea en Telegram.

Estos despegaron desde las regiones rusas de Kursk, Oriol, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde los territorios ocupados en Crimea y Donetsk.

"Según datos preliminares, a las 8:00 AM las defensas aéreas habían derribado/suprimido 133 drones enemigos de ataque de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y drones de otros tipos sobre el norte, sur y este del país", señaló el boletín.

Sin embargo, una veintena de drones de ataque lograron impactar en 10 objetivos sin especificar, mientras que en otros 11 cayeron fragmentos de drones derribados.

La Administración Militar de Odesa (sur) informó de que el impacto de uno de estos dispositivos en una zona de viviendas provocó esta noche la muerte de dos civiles, mientras que otros dos se encuentran hospitalizados.

Además, los drones provocaron daños en "docenas" de viviendas, así como en infraestructuras y establecimientos comerciales, incluida una guardería, de acuerdo con la citada institución.

Este sábado está previsto que entre en vigor una tregua a lo largo de todos los frentes con ocasión de la Pascua ortodoxa a partir de las 16.00 horas (13.00 GMT) hasta el término del 12 de abril de 2026, según las especificaciones anunciadas el jueves por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado que su país está dispuesto a sumarse al alto el fuego y propuso mantenerlo después del fin de las festividades. EFE