La Generalitat acoge durante 6 meses a 3 activistas latinoamericanas amenazadas en sus países

El Programa Català de Protecció de Defensores i Defensors dels Drets Humans de la Generalitat acoge, durante 6 meses, a 3 activistas de Colombia, Nicaragua y El Salvador que se encuentran en situación de riesgo y amenaza en sus países de origen, informa un comunicado del Govern.

Entre las participantes se encuentra la directora de la Asociación Lila Mujer de Cali (Colombia), Yaneth del Pilar Valencia Lerma, y la cofundadora de la red de comunicadoras feministas Las Exiliadas, la nicaragüense Arlen C.

La tercera activista, de origen salvadoreño y también vinculada al ámbito del periodismo, ha optado por mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad.

La estancia, gestionada por la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi junto al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), incluye atención psicosocial, formación y un seguimiento posterior.

"ESCUCHARLAS CON ATENCIÓN"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido que "entender las causas de estas activistas implica escucharlas con atención, reconocer sus experiencias y respetar sus luchas".

Finalmente, Duch ha advertido de que la vulneración de los derechos de una persona pone en riesgo el bienestar colectivo, asegurando que este programa "reafirma el compromiso de las administraciones con la dignidad, la justicia y la libertad".