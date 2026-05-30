El 'baile inolvidable' de Bad Bunny aterriza en Madrid con un eco puertorriqueño que se expande por toda la ciudad

Bad Bunny arranca este sábado su gira particular por Madrid en el Riyadh Air Metropolitano con un eco puertorriqueño que se expandirá por toda la ciudad con diferentes actividades en el marco de la gira para presentar su disco 'Debí tirar más fotos', con temas que ya se han convertido en himnos como 'Baile inolvidable' o 'Nueva Yol'.

La llegada del puertoriqueño Bad Bunny a Madrid hasta el 15 de junio está revolucionando el panorama del ocio y la gastronomía en la capital, impulsando las reservas de restaurantes en las zonas más céntricas.

En concreto, los barrios que concentran un mayor volumen de reservas durante las fechas de conciertos son Malasaña, Chueca y Tribunal, que lideran el ranking con un 10% del total y un ticket medio de 26 euros, seguido por el barrio de Las Letras y zona Atocha/Jerónimos con un 8% de las de toda la ciudad y un ticket medio de 31 euros, mientras que otras zonas que también están elevando las reservas son Lavapiés, Antón Martín y Embajadores, con un 7% de todas las registradas, con un ticket medio de 25 euros, según los datos de TheFork.

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Otras zonas de la capital donde también se han impulsado las reservas son el de Salamanca (Lista, Castellana, Goya), que es una de las zonas que más incrementa su peso en reservas respecto al mismo periodo de 2025, creciendo más de 3 puntos porcentuales, hasta situarse en un 3,4% y los de Chamberí, Argüelles, Conde Duque, Gaztambide también registran una evolución positiva, aumentando cerca de 2,4 puntos porcentuales frente al año pasado.

La residencia de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid tendrá un impacto económico entre los 14 y 28 millones de euros en bares, restaurantes y cafeterías de la capital, según las estimaciones realizadas por Hostelería de Madrid. Se prevé la asistencia total de 500.000 personas a los conciertos de la capital, de las cuales se estima que un 40% sean fans procedentes de fuera de la región.

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En concreto, el nivel de gasto de los asistentes (público latino e hispanohablante, de la generación Z y jóvenes millennials) puede oscilar entre los 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido y tique medio y medio bajo, generando un impacto global en el sector de entre 14 y 28 millones de euros entre los diez conciertos del artista en la capital.

Después del concierto, diferentes salas han organizado eventos para seguir escuchando música latina. Es el caso de La Gran Cucaracha 'Un Ratito Más Festival' con artistas como dj Playero, Rico Saoco, Raquel Buscabulla o Lizz en el Florida Park en el parque de El Retiro. A ello se sumarán otros lugares como Fitz Madrid, Sala El Sol, Shôko o Uñas Chung Lee.

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SEGURIDAD Y METRO

El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 75 agentes de Policía Municipal para garantizar la seguridad en el entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano durante los diez conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny llevará a cabo en la capital, empezando por este mismo sábado.

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Así lo confirmó la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien señaló que los agentes garantizarán la movilidad. Además, también se desplegará el servicio de drones y los dispositivos se podrán ir adaptando según la experiencia de los conciertos.

Además, Metro de Madrid reforzará el servicio en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis) durante este sábado día 30 y el domingo día 31 para facilitar la movilidad de los asistentes. La compañía del suburbano incrementará el servicio de trenes desde las 18.00 horas, con un máximo porcentaje de refuerzo coincidiendo con la hora prevista de finalización de los conciertos.

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La forma más directa de llegar hasta el Metropolitano es la parada con el mismo nombre de la L7, aunque también se encuentran cercanas otras estaciones como Las Rosas, en Línea 2, o Canillejas, en Línea 5.