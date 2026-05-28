Australia amplía hasta fin de junio la cuarentena de evacuados del crucero con hantavirus

Sídney (Australia), 28 may (EFE).- Australia extendió hasta el 23 de junio la cuarentena de los seis pasajeros evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus andino, después de que se confirmaran nuevos contagios vinculados a la embarcación en Europa, informaron este jueves autoridades locales.

El ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, explicó ante el Parlamento que la decisión responde a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija en 42 días el periodo máximo de incubación y vigilancia epidemiológica para contactos estrechos del virus.

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"Durante el fin de semana un miembro de la tripulación en Países Bajos dio positivo y, en los últimos días, también se confirmó un caso entre pasajeros en España, lo que demuestra que el riesgo de transmisión tras el desembarco no ha desaparecido", afirmó Butler.

Uno de los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras el brote del crucero MV Hondius ha dado positivo por hantavirus en la última PCR aunque sin síntomas, según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo caso detectado desde que fueron evacuados el pasado 10 de mayo los 14 españoles del buque.

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Los cuatro ciudadanos australianos, un residente permanente y un ciudadano neozelandés llegaron a Australia el pasado 15 de mayo en un vuelo chárter procedente de Países Bajos operado bajo estrictas medidas de bioseguridad.

La aeronave aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana, situada unos 40 kilómetros al noreste de Perth, donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook, en el oeste del país.

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El centro de Bullsbrook, construido durante la pandemia de covid-19 y prácticamente sin uso desde entonces, está siendo utilizado por primera vez para responder a una emergencia sanitaria vinculada a otra enfermedad infecciosa.

Aunque los seis evacuados dieron negativo en las pruebas antes del viaje y no presentan síntomas, las autoridades sanitarias decidieron prolongar el aislamiento preventivo hasta completar el periodo de incubación potencial.

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Butler recordó además que, de los 13 casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero, tres personas han fallecido.

El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó el pasado domingo a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia (Argentina) y les llevó a varias islas en el Atlántico.

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Algunos de los pasajeros, incluido el grupo de residentes en Australia y Nueva Zelanda, tomaron entonces un avión a Países Bajos en un operativo con altas medidas de seguridad. EFE