eDreams gana 52,2 millones en su año fiscal 2026, un 16% más, y supera objetivos de Ebitda y suscriptores

eDreams registró un beneficio neto de 52,2 millones de euros durante su año fiscal 2026, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supuso un 16% más frente a los 45,1 millones de euros del ejercicio previo, según un comunicado.

Además, la compañía destacó que superó sus objetivos para este periodo fiscal, calificado como "año de transición", dentro de su hoja de ruta: los miembros 'prime' sumaron 643.000 altas, un 7,2% por encima de la meta, mientras que el Ebitda 'Cash' de 157 millones de euros rebasó la previsión por dos millones de euros.

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De vuelta con los resultados, en términos ajustados, eDreams ganó 72,9 millones de euros, un máximo histórico un 42% superior a los 51,2 millones de euros del periodo anterior.

Además, los ingresos se mantuvieron planos en el periodo, hasta los 668,5 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 9%, con un total de 653,2 millones de euros.

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Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 157 millones de euros, un 13% menos debido al cambio estratégico de una cuota de suscripción anual a una anual con pago fraccionado mensual, aunque superó previsiones por dos millones de euros. Mientras, el Ebitda ajustado se disparó un 29%, hasta totalizar 172,3 millones de euros.

A finales de 2025, la agencia de viajes 'online' anunció una nueva hoja de ruta estratégica para crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,8 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas.

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Para el consejero delegado de eDreams, Dana Dunne, "la ejecución de este plan hasta la fecha demuestra una vez más, tal como lo hemos hecho en el pasado, nuestra capacidad para obtener excelentes resultados y equilibrar las inversiones estratégicas con una excelencia operativa continua. Las métricas clave ya están alineadas con nuestros objetivos estratégicos".

De cara al año fiscal 2027, las previsiones son alcanzar 8,5 millones de suscriptores, con 600.000 altas netas, además de un Ebitda ajustado, antes de inversiones, de 167 millones de euros.

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