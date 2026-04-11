El ministro de Exteriores de Irán avisa que encara las negociaciones con EEUU desde la "total desconfianza"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reconocido que abordará las conversaciones con Estados Unidos que se celebrarán este sábado en Islamabad, la capital de Pakistán, desde la más absoluta desconfianza teniendo en cuenta los precedentes.

El más cercano ocurrió el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán en mitad de las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la república islámica comenzó el actual conflicto, en lo que las autoridades iraníes interpretaron como un ataque a traición.

En una conversación telefónica con su homólogo alemán, Johann Wahdepul, Araqchi ha recordado "los reiterados incumplimientos de compromisos y traiciones diplomáticas por parte de Estados Unidos", por lo que su país "entra en las negociaciones con total desconfianza y luchará con toda autoridad para salvaguardar los intereses y derechos del pueblo iraní".

Ambas delegaciones se encuentran ya en la capital paquistaní en medio de la incertidumbre sobre la hora y el formato de las conversaciones. Fuentes próximas estiman, según medios paquistaníes, que primero habrá una ronda de charlas indirectas con la mediación de Pakistán antes de que Irán decida si protagoniza un careo con los representantes norteamericanos.

Las delegaciones están encabezadas respectivamente por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, y por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. De los aspectos técnicos se encargarán Araqchi y los asesores del presidente Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.