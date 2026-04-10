Un siglo de relaciones entre el Partido Comunista chino y el Kuomintang de Taiwán

Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- El secretario general del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, y la presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, se reunieron este viernes en Pekín en el primer encuentro entre líderes de ambas formaciones en casi una década.

La cita constituye un nuevo hito en la historia de las relaciones entre el PCCh y el KMT, marcadas por períodos de acercamiento y etapas de profunda rivalidad y desconfianza.

Estas son algunas de las fechas más destacadas en los vínculos entre ambos partidos a lo largo del último siglo:

De la República de China a la República Popular China

1 de enero de 1912 - Tras el derrocamiento de la dinastía Qing, se crea la República de China, con Sun Yat-sen como presidente provisional.

25 de agosto de 1912 - Fundación del Partido Nacionalista chino, o Kuomintang, por Sun Yat-sen. La formación es prohibida un año después y se reorganiza nuevamente en 1919.

23 de julio de 1921 - Nacimiento del Partido Comunista chino.

1924 - Creación del 'Primer Frente Unido', como se bautizó a la alianza entre el KMT y el PCCh para acabar con la influencia de los señores de la guerra y reunificar China.

12 de abril de 1927 - Comienzo de la masacre de Shanghái, en la que fuerzas leales a Chiang Kai-shek, líder del KMT, reprimen a organizaciones comunistas y sindicales. Esto marca la ruptura definitiva entre el KMT y el PCCh y el inicio de una nueva fase de confrontación, que desembocaría en la guerra civil china.

1937 - El KMT y el PCCh forman el 'Segundo Frente Unido' para combatir la invasión japonesa de China.

1946 - Reanudación de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas.

Diciembre de 1949 - Tras perder la guerra, el Gobierno de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek, se traslada a la isla de Taiwán, dos meses después de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong.

De la tensión militar al 'Consenso de 1992'

3 de septiembre de 1954 - China inicia un intenso bombardeo de las islas Kinmen, lo que provoca la primera crisis del estrecho de Taiwán.

23 de agosto de 1958 - Pekín vuelve a atacar Kinmen, en lo que se conoció como la segunda crisis del estrecho.

25 de octubre de 1971 - La Asamblea General de la ONU aprueba la Resolución 2758, por la que reconoce a la República Popular China como único representante legítimo de China ante este organismo, dejando sin asiento a la República de China. La resolución no se pronuncia sobre el estatus jurídico de Taiwán.

1 de enero de 1979 - Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con la República Popular China y rompe vínculos oficiales con Taipéi. Ese mismo día, Pekín abandona la retórica de la "liberación" y pasa a abogar por la "unificación pacífica" con Taiwán.

1992 - Representantes oficiosos del KMT y el PCCh se reúnen en Hong Kong y sientan las bases de lo que posteriormente se conocería como el 'Consenso de 1992', un entendimiento tácito sobre la existencia de 'una sola China', aunque ambas partes difieren sobre el significado de ese término.

23 de marzo de 1996 - Taiwán celebra las primeras elecciones democráticas de su historia en medio de maniobras militares de China.

De los primeros contactos a la cumbre de Singapur

29 de abril de 2005 - El presidente del KMT, Lien Chan, se reúne en Pekín con el entonces líder del PCCh y presidente chino, Hu Jintao, primer encuentro entre líderes de ambos partidos desde el final de la guerra civil en 1949.

20 de mayo de 2008 - El KMT vuelve al poder en Taiwán de la mano de Ma Ying-jeou, quien durante sus ocho años de presidencia emprende un giro hacia China.

7 de noviembre de 2015 - Ma Ying-jeou y Xi Jinping mantienen un encuentro en Singapur, el primero -y único- de la historia entre presidentes de China y Taiwán en ejercicio.

1 de noviembre de 2016 - Hung Hsiu-chu, entonces presidenta del KMT, se reúne con Xi en la capital china.

27 de marzo de 2023 - Ma Ying-jeou inicia su primera visita a China como exmandatario. En 2024 se reúne por segunda vez con Xi en Pekín.

18 de octubre de 2025 - Cheng Li-wun se impone en las primarias para la presidencia del KMT con un discurso conciliador hacia China. Xi le envía un mensaje de felicitación.

4 de febrero de 2026 - El vicepresidente del KMT Hsiao Hsu-tsen mantiene un encuentro en Pekín con Wang Huning, uno de los principales ideólogos del PCCh.

10 de abril de 2026 - Los líderes del PCCh y del KMT se reúnen en Pekín, marcando el primer contacto de estas características en casi diez años. EFE