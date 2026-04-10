Rusia detiene a un funcionario de Mariúpol en la anexionada región ucraniana de Donetsk

Moscú, 10 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este viernes a un funcionario de la Administración de la ciudad de Mariúpol en la anexionada región ucraniana de Donetsk, bajo sospecha de alta traición por informar a Kiev del emplazamiento de tropas rusas.

"El FSB frustró las actividades ilegales de un ciudadano de Rusia, empleado de la Administración de Mariúpol, sospechoso de alta traición", informó la entidad en su portal oficial.

Según el FSB, que difundió a través de medios rusos el vídeo de la detención, el sospechoso "estableció contacto en Telegram por iniciativa propia con los servicios de inteligencia ucranianos y les suministró información sobre los emplazamientos de las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia en el distrito municipal de Mariúpol".

Las autoridades rusas iniciaron una causa penal por alta traición, añadió el servicio.

El vídeo muestra cómo los agentes del FSB abordan al sospechoso, lo tiran de bruces sobre el pavimento, tras lo cual muestran sus documentos identificativos y le informan del motivo de la detención.

También se muestra el registro llevado a cabo de la oficina del detenido. EFE

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