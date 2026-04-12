Retrasos para abrir grandes centros de votación en Perú por la falta de material electoral

Lima, 12 abr (EFE).- Algunos de los centros de votación más importantes de las elecciones generales de Perú, por la cantidad de electores que concentran, están experimentando retrasos para instalar las mesas y recibir votantes, en algunos casos por la falta de material electoral.

Una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7.00 a 17.00 hora local (de 12.00 a 22.00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8.00 a 16.00 hora local (13.00 a 21.00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos, como la UE.

Sin embargo, muchos locales de votación permanecían cerrados a las 7.00 hora local a la espera de que llegase el material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente organizador de los comicios, como EFE pudo comprobar en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los más grandes de Lima. EFE

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