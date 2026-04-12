Belarra tilda de "necropolítica" la gestión sanitaria del PP en Andalucía

Barcelona, 12 abr (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), de poner en riesgo la salud de los ciudadanos con su "necropolítica" en la gestión sanitaria.

Las Mareas Blancas han salido este domingo a las calles de ciudades de Andalucía en defensa de la sanidad pública, tras la polémica por los cribados de cáncer de mama y otras deficiencias del sistema.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, en un acto de la Global Sumud Flotilla, Belarra ha afirmado que "la política sanitaria del PP en Andalucía es necropolítica", porque "pone en riesgo la vida de los andaluces", como a su juicio se ha demostrado con los errores en los cribados de cáncer de mama.

Belarra también ha denunciado una "gestión corrupta" de miembros del PP, que han convertido la sanidad andaluza en un "negocio para llenar sus bolsillos y los de empresas amigas".

"Hay que echarles como sea porque está en riesgo nuestra vida", ha remarcado la dirigente de Podemos, a un mes vista de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo. EFE

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