Crónica del Real Madrid - Girona FC: 1-1

El Real Madrid empató 1-1 este viernes ante el Girona FC en la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-26 para alargar sus dudas ante de viajar a Múnich en Champions en un partido del equipo blanco plano y al que le faltó fútbol, en un tropiezo que les puede dejar a nueve puntos del liderato, mientras el conjunto gironí sigue lejos del descenso.

Y el Santiago Bernabéu volvió a pitar a los suyos. Ya queda lejana la tarde del 17 de enero ante el Levante UD en la que la grada fue clara tras la eliminación de Copa del Rey Mapfre, pero este viernes, en el tercer encuentro seguido sin vencer de los blancos, volvieron los silbidos. Y solo cinco días antes de viajar a Múnich con el deber de remontar la eliminatoria de cuartos de Champions si quieren seguir con opciones de levantar un título.

Fede Valverde, después de una primera parte con poca miga, abrió el marcador ante un Paulo Gazzaniga que no estuvo atinado en un balón fácil, pero Thomas Lemar, con otro latigazo, igualó el partido poco después para alargar las dudas del conjunto merengue, que se queda a seis puntos del líder FC Barcelona, pero si este gana, la distancia será de nueve, cuando restan siete jornadas. En el Girona, felicidad al seguir en la zona media un punto más lejos del descenso.

Con la mente, seguramente, en Múnich y las rotaciones, el Real Madrid arrancó con un ritmo algo insulso, sin apenas desmarques de ruptura, ante un Girona bien plantado en 4-4-2 y que esperaba agazapado para salir al contragolpe. Cuando los blancos encontraron huecos, Mbappé no acertó casi sin ángulo ante Paulo Gazzaniga y Brahim Díaz tampoco atinó en su asistencia al francés minutos después.

Y es que el '10' galo tuvo varias para estrenar el marcador. Aunque algo forzado, llegó a rematar un centro tenso desde la izquierda y la zaga salvó bajo palos; y después una volea dentro del área, aun en fuera de juego, se fue al lateral de la red. El Girona aguantaba y supo construir la mejor jugada del encuentro hasta entonces para encontrar a Azzedine Ounahi, su jugador más entonado y que se sacó un latigazo a la escuadra que obligó a estirarse a Andriy Lunin en un aviso.

Al conjunto merengue le costaba fluir en ataque y acercarse con peligro a la meta defendida por Gazzaniga, que sí trabajó con una formidable estirada a disparo de Fede Valverde directo a la escuadra. Otro par de intentos de 'Vini' y una casi asistencia de Mbappé, en fuera de juego, también se fueron al limbo para los locales, que se fueron al descanso con nueve remates, cinco de ellos a puerta, y otro aviso importante del Girona.

Tras el paso por vestuarios, Arbeloa ordenó claramente a Valverde y Vinícius ocupar los extremos para ocupar más espacio con balón, mientras que sin él se refugiaron más. Y fue una presión del brasileño la que desembocó en el primer disparo a puerta de la segunda mitad, obra de Jude Bellingham, aunque manso a las manos de Gazzaniga.

Sin demasiada claridad ofensiva, la luz para el Real Madrid llegó con un golpeo lejano de Valverde que el guardameta del Girona, en lo que parecía una parada fácil, no despejó y se fue al fondo de la red. Con poco fútbol, la pegada del uruguayo salía de nuevo al rescate con el 1-0.

Pero la intensidad blanca brillaba por su ausencia, y lo aprovechó el Girona en una transición ofensiva, mientras Bellingham, Vinícius y Brahim volvían al trote, con un Lemar que, sin demasiada oposición, hizo el 1-1 con un tiro potente desde la frontal. El público del Bernabéu le hizo saber a los jugadores merengues su descontento con una fuerte pitada.

El 'Madrid, échale huevos' no surtió efecto, mientras Mbappé reclamó un penalti que el colegiado no vio punible. El desorden merengue en el descuento, de seis minutos, favoreció a un Girona que entendió que tenía que ir arriba a presionar e intentar tener el balón el máximo tiempo posible. Y así terminó el primer encuentro de la jornada retro con reparto de puntos y más alegría en el lado rojiblanco.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - GIRONA FC, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao (Huijsen, min.64), Asencio, Fran García (Mendy, min.23); Valverde, Camavinga (Tchouaméni, min.79), Bellingham (Güler, min.64); Brahim (Gonzalo García, min.84), Mbappé y Vinicius.

GIRONA FC: Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín (Fran Beltrán, min.85), Lemar (Rincón, min.70), Ounahi (Bryan Gil, min.70); Tsygankov y Echeverri (Abel Ruiz, min.64/Stuani, min.84).

--GOLES:

1-0, min.51: Fede Valverde.

1-1, min.62: Thomas Lemar.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). Amonestó a Mbappé (min.35) y Valverde (min.76) por parte del Real Madrid. Y a Rincón (min.88) en el Girona.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.