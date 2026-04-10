Nepal sube el diésel un 51% en 40 días de guerra y lidera los precios del sur de Asia

Katmandú, 10 abr (EFE).- Nepal aumentó este viernes los precios del combustible por cuarta vez en un mes, completando una subida acumulada del 51 % del diésel y posicionando al país del Himalaya como el más afectado del sur de Asia por la crisis energética vinculada a la guerra en Irán.

La corporación estatal Nepal Oil Corporation (NOC) incrementó el precio de la gasolina en 17 rupias por litro y el del diésel en 25 rupias. Con este ajuste, la gasolina alcanza las 219 rupias (1,48 dólares) por litro en Katmandú, mientras que el diésel se sitúa en 207 rupias (1,40 dólares).

Desde que comenzó la crisis a principios de marzo, cuando el diésel costaba 137 rupias, el precio de este combustible ha subido 70 rupias por litro, acumulando un alza del 51,1 %. Por su parte, la gasolina ha pasado de las 157 a las 219 rupias, un incremento total del 39,5 %.

La NOC, que mantiene un monopolio estatal, justificó la medida por la imposibilidad de absorber el encarecimiento del crudo.

En un intento por contener la crisis, el Gobierno redujo en un 50% los aranceles aduaneros y el impuesto sobre infraestructuras de productos petrolíferos para facilitar que la Corporación Petrolera de Nepal compre más combustible a su único proveedor, la Corporación Petrolera India (IOCL).

Sin embargo, la entidad aseguró que sigue registrando pérdidas de 52,78 millones de dólares cada quince días.

En el sector aéreo, la corporación ha aumentado el precio del combustible para turbinas de aviación (ATF) en un 77,63 %, mientras que el combustible para aerolíneas nacionales se ha disparado un 98 % desde el inicio de las tensiones.

Según una comparativa de precios elaborada por EFE, Pakistán tiene el segundo precio de gasolina más alto del sur de Asia, a 1,36 dólares por litro, aunque su diésel premium sigue siendo el más caro de la región, a 1,86 dólares por litro.

El diésel estándar nepalí supera también los 1,21 dólares de Sri Lanka y los 0,95 dólares que se pagan en Nueva Delhi, además de la gasolina, a 1,28 dólares de Sri Lanka y 1,14 dólares en la capital india. Bangladés registra las tarifas más bajas, con 0,87 dólares por litro.

Las autoridades nepalíes mantienen un sistema de "economía de guerra", con medidas de emergencia como el racionamiento del gas y restricciones alternadas a la circulación de vehículos según el número de placa. EFE