Agencias

Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique la tregua en Líbano, según medios iraníes

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Teherán, 10 abr (EFE).- Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. EFE

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