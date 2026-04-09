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FundéuRAE: “informar de algo” e “informar algo”, construcciones adecuadas

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Madrid, 9 abr (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “informar”, con el sentido de ‘hacer saber algo a alguien’, puede construirse de dos formas: “informar a alguien de algo” (“Las informó de las novedades”) o “informar algo a alguien” (“Les informó las novedades”).

A la hora de utilizar el verbo “informar”, son igualmente válidas dos construcciones, tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, pero el uso de los pronombres varía según cuál se utilice. A continuación se explican ambas opciones.

1. “La informaron de/sobre los detalles”Es la construcción preferida en la lengua culta de España, y también se documenta en el español americano. Aquello sobre lo que se informa se expresa con un complemento que comienza por la preposición “de” o “sobre”: “El comité informará sobre los contratos a primera hora”. En el caso de que ese complemento sea una oración que comience por “que”, se mantiene igualmente la preposición: “Me informaron de que no habían recibido el documento”.

La persona a la que se informa es el complemento directo, por lo que, si se expresa mediante un pronombre, este será “lo(s)” o “la(s)”, en función de si el referente es masculino o femenino: “Los informaron de que mañana no tendrían que volver”, “La informé lo antes posible”.

Se recuerda que, si el complemento directo alude a personas de sexo masculino, se considera válido también usar “le(s)”: “Le informaron de que no llegarían a tiempo”.

2. “Le informaron los detalles”Es la forma habitual de construir el verbo en la mayor parte de América. Aquello que se informa es el complemento directo y no se introduce con preposición: “Creo que informaré mi marcha hoy”. La persona a la que se informa es el complemento indirecto, por lo que le corresponde el pronombre “le(s)” o, si aparece delante de otro pronombre átono, “se”: “Le informaré las novedades mañana”, “Se lo informaron muy tarde”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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