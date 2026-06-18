Fiscalía mexicana dice que alcaldesa se autosecuestró para cobrar 2,3 millones de dólares

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Por el delito de simulación de secuestro, en el que presuntamente participó la alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México (centro), Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio, denunció haber sido privada de su libertad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles inició un proceso legal en contra de seis personas.

En la investigación del Ministerio Público se logró establecer que el posible montaje del delito fue una simulación para obtener un rescate de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) que saldrían del erario y ayudarían a cubrir un desfalco en el municipio.

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Además de la alcaldesa, entre los involucrados están su esposo y su cuñado, y otras tres personas participantes.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que abrió un proceso legal "por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, y ordenó la aprehensión en contra de Karla Valeria 'N' y Víctor Manuel 'N', quienes ya fueron detenidos junto con Cristian 'N'.

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De igual forma, apuntó, se obtuvo la orden de captura en contra de José Roberto 'N' y Oscar 'N', evadidos de la justicia, y en cuanto a Nancy Nápoles se le acusó también por el mismo delito y su audiencia se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

Nápoles Pacheco fue diputada local por el oficialista Movimiento regeneración Nacional (Morena) y desde hace 5 años preside del Consejo Estatal del partido.

En el texto, la FGJEM explicó que el pasado 1 de junio, la alcaldesa presentó una denuncia por secuestro y relató que un día antes, el 31 de mayo, había sido privada de la libertad, y horas más tarde logró escapar de sus captores.

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De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.

En tanto que con base en el artículo 13 de la misma Ley, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Sobre la presunta afectación de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) al erario, se dio aviso a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado deMéxico (OSFEM)

En tanto, Karla Valeria 'N' y Víctor Manuel 'N' también son investigados por el delito de extorsión y podrían alcanzar hasta 25 años de prisión de acuerdo con la Ley General en la materia. EFE