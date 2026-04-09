El ISCIII investiga cómo afecta a la salud trabajar como creador de contenido en redes sociales

La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) investiga cómo el trabajo como creador de contenido en redes sociales puede afectar a la salud, con riesgos como el 'burnout', la ansiedad, la depresión o los trastornos alimentarios.

El proyecto analiza, desde el punto de vista de la salud laboral, diferentes aspectos: la evolución del interés público en los creadores de contenido; los procesos patológicos que pueden desarrollarse vinculados a esta dedicación en redes; las condiciones de trabajo y salud de los creadores de contenido, y el desarrollo de metodologías que permitan detectar anomalías en las condiciones de trabajo y prevenir problemas de salud.

El doctor Javier Sanz Valero, responsable del Área de Divulgación, Investigación y Servicios de la ENMT, lidera esta línea de trabajo, que se está desarrollando en colaboración con un equipo del departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante.

"Los creadores de contenido tienen un papel significativo en la cultura contemporánea. En su entorno han surgido nuevas oportunidades económicas, la normativa que regula estas actividades es muy reciente y se ha profesionalizado una actividad antes percibida como afición. Como cualquier trabajador, estas personas están expuestas en el contexto de su actividad profesional a diversos riesgos laborales que pueden repercutir en su bienestar físico, mental y social", ha explicado Sanz.

En España, la regulación en este ámbito se consolidó principalmente con el Real Decreto 444/2024, de 30 de abril, que desarrolla el artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Esta norma busca formalizar y regular las actividades de las personas creadoras de contenido que alcanzan una relevancia significativa, buscando su equiparación con otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual y estableciendo normas que garanticen la protección de usuarios, especialmente menores de edad. En este sentido, Sanz recuerda que el Gobierno ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con especial foco en la digitalización.

"El cóctel formado por jornadas maratonianas, conexión digital continuada, trabajo poco previsible, sedentarismo, sobreexposición pública y, en muchos casos, inseguridad e incertidumbre laboral, puede terminar provocando problemas de salud más o menos graves. Para un creador de contenido en redes sociales, su principal activo no es un 'hardware', sino su capacidad cognitiva y su salud: protegerla es una decisión estratégica, no un lujo", ha manifestado Sanz.

PRIMERA PUBLICACIÓN

Como parte de este proyecto de investigación, se está desarrollando la formación doctoral de un médico del trabajo, Sergio Martínez Aguirre, en forma de tesis doctoral codirigida por el doctor Javier Sanz-Valero y por la doctora Elena Ronda Pérez, catedrática de Salud Laboral en la Universidad de Alicante.

En este contexto, se ha publicado un primer artículo en la revista 'Public Health & Surveillance', firmado por estos tres profesionales en forma de revisión, que ha analizado la literatura científica para identificar los potenciales procesos patológicos que más pueden afectar a las personas dedicadas profesionalmente al uso de redes sociales.

Los autores explican que, cuando se realizó esta revisión sistemática exploratoria, no existían apenas estudios que trataran sobre patologías de los creadores de contenido, ya que la mayoría se enfocaban más en las patologías de los seguidores o usuarios masivos. Los resultados, que deberán confirmarse con nuevas investigaciones, señalan que los impactos en salud que más pueden afectar a estos profesionales son bastante diversos, y pueden ir desde el síndrome de 'burnout', a la ansiedad, la depresión, los desórdenes alimentarios y a otros posibles problemas de salud mental menos específicos.

Los autores señalan que, a pesar de la amplia documentación existente sobre salud mental, es preciso identificar los factores de riesgo que más se asocian a procesos patológicos vinculado a la creación de contenidos en redes sociales, con el objetivo de prevenir los riesgos descritos en esta revisión bibliográfica.