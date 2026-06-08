La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica ataques contra grupos kurdos en el norte de Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este lunes ataques contra grupos kurdos de la provincia de Suleimaniya, en el norte de Irak, sin precisar, hasta el momento, más detalles al respecto.

Concretamente, los ataques han sido lanzados contra la sede de un grupo calificado por la fuerza iraní como "terrorista", en la citada provincia del norte de Irak, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo militar.

La región del Kurdistán ha sido escenario de choques tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado febrero, después de que Teherán tomara represalias contra intereses estadounidenses en la zona, donde hay presencia de numerosos grupos que, por su lado, también han lanzado ataques contra Irán.

PUBLICIDAD