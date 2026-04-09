Amador Mohedano se ve las caras en los juzgados con Kelly Mor. Sin acuerdo, su presunta examante anuncia querella

Hay que remontarse a julio de 2013 para saber el origen del conflicto entre Amador Mohedano y Kelly Mor. El hermano de Rocío Jurado, que entonces atravesaba un momento crítico con Rosa Benito y residía en el ático del matrimonio en Chipiona aunque seguía casado con la colaboradora, era pillado junto a la vedette valenciana en la terraza de su domicilio, con ella ligerita de ropa dejando entrever que entre ambos existía un romance.

Aunque el tío de Gloria Camila lo negó y acusó a Kelly Mor de tenderle una trampa para hacer un montaje, su mujer estallaba públicamente contra él y anunciaba su separación, provocando un auténtico escándalo mediático y llenando horas y horas de televisión.

A pesar de que creíamos que este asunto estaba más que olvidado, la presunta examante de Amador decidía demandarlo por injurias y vulnerar su derecho al honor con las declaraciones que hizo sobre ella en diferentes entrevistas, y ha sido este jueves cuando ambos se han 'reencontrado' en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda para un acto de conciliación que ha concluido sin éxito.

Mientras que Kelly Mor no se ha presentado y ha dejado el trámite en manos de su procurador, el padre de Chayo Mohedano sí ha acudido a los tribunales, a los que llegaba de lo más tranquilo y sonriente, bromeando con que su ánimo está "igual que ayer y que antes de ayer" a pesar de enfrentarse a una querella de la vedette en un momento complicado para él a nivel económico.

Después de varias horas en el interior de los juzgados, Amador abandonaba el lugar esquivo y muy serio, y limitándose a asegurar que todo había ido "bien", ha negado su cambio de actitud tras el fallido acto de conciliación: "No estoy serio, estoy igual que antes". "Ya veremos" ha reconocido sobre si han llegado a un acuerdo o si por el contrario irá a juicio.

Ha sido Antonio Gálvez, el procurador de Kelly Mor, el que ha explicado qué ha ocurrido en el interior de la sala: "Amador ha comparecido, por esa parte bien, pero no hemos llegado a ningún acuerdo, se ha opuesto a todo lo que habíamos puesto en la conciliación, así que ya el despacho de abogados tendrá que formalizar la querella".

Como ha apuntado, pedían al hermano de 'La más grande' que "reconociese lo hecho, que reconociese que no es verdad y una indemnización de 10.000 euros". "Eran esas tres cuestiones se ha opuesto a las tres y bueno, así que seguimos el cauce legal y bueno, para eso está Raquel -nombre real de Kelly- con el despacho en Madrid para formalizarlo todo lo más deprisa posible y bueno, poder agilizar todos los trámites" ha anunciado, dejando claro que la vedette va a ir a por todas y va a continuar sus acciones legales contra Amador.

"La verdad es que ha sido educado, no ha habido ningún problema en ese sentido, pero se ha opuesto a todos los hechos. Él tendrá otra versión de los hechos, así que bueno" ha continado, confirmando que "el siguiente paso" de Kelly será "formalizar una querella que presentaremos lo más pronto posible". "Esta parte ha tenido buena fe en el sentido de querer llegar a una conciliación para agilizarlo todo y que sea todo mucho más fácil para ambas partes, pero bueno, por la otra parte no ha habido esa predisposición" se ha lamentado.