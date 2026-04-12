Ocho ataques de Hizbulá este domingo en Israel, sin registrar víctimas

Jerusalén, 12 abr (EFE).- Israel registró ocho ataques con proyectiles y drones del grupo chíi libanés Hizbulá este domingo que hicieron saltar las alarmas antiaéreas en localidades del norte del país cercanas al Líbano, sin que se hayan reportado heridos.

Dichos ataques se iniciaron a las 7.00 hora local -después de que concluyeran las conversaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra emprendida contra el país persa, quien insta a extender el alto el fuego al Líbano pese al rechazó israelí- y se prolongaron hasta las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Durante la noche, Israel continuó bombardeando el sur del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que reportó al menos seis muertos en dichos ataques israelíes.

El Ejército israelí solo informó de un ataque durante la noche contra un lanzacohetes en la zona de Juaiya del sur del Líbano.

Las sirenas antiaéreas sonaron en ocho ocasiones en distintas localidades el norte de Israel durante la mañana y principio de la tarde del domingo, dos de ellas por drones y el resto por proyectiles, pero los servicios de emergencias no reportaron ningún herido o muerto.

Representantes de Israel y el Líbano tienen previsto reunirse el próximo martes en Washington para hablar de la extensión del alto el fuego con Irán al conflicto entre Hizbulá e Israel, quien lleva atacando por aire y tierra territorio libanés desde el 2 de marzo, cuando la milicia chií atacó territorio israelí en respuesta al asesinato del ayatolá de Irán Alí Jameneí.

El pasado miércoles, Israel perpetró un ataque masivo al Líbano que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 1.950 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

En Israel, dos civiles han muerto por fuego de Hizbulá y en el Líbano doce soldados israelíes han fallecido en combates contra el grupo chií. EFE