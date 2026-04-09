2-1. Puerto Cabello castiga por las bandas y gana al Atlético Mineiro en la Sudamericana

Caracas, 8 abr (EFE).- El club venezolano Academia Puerto Cabello se impuso este miércoles por 2‑1 ante el brasileño Atlético Mineiro en un encuentro disputado en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Al minuto 16, Jean Franco Castillo controló un centro de pecho y remató cruzado para el 1-0 de Puerto Cabello, que explotó su juego por la banda derecha y apostó por la presión alta para incomodar la salida de Atlético Mineiro.

Sin embargo, luego de marcar el gol, dio espacios al club brasileño, que aprovechó un error defensivo y empató al minuto 27 a través de Eduardo Pereira, 'Dudu', su extremo izquierdo.

El conjunto visitante generó más jugadas tras el empate, pero Puerto Cabello se impuso por las bandas a través del experimentado Roberto Rosales, de 37 años, quien envió un centro al minuto 39 que pescó de cabeza el defensa panameño Jiovany Ramos para el 2-1.

De esta manera, el local comenzó con ventaja el segundo tiempo y en los primeros minutos intentó ampliar el marcador con remates a corta y larga distancia que no tuvieron dirección ni potencia.

Al Atlético Mineiro le costó encontrar espacios, pero al minuto 62 tuvo una ocasión de gol con un potente remate que apenas pudo contener el venezolano Joel Graterol. Al final del segundo tiempo generó otra ocasión clara, aunque le faltó precisión para conseguir el 2-2.

El árbitro argentino Yael Falcón finalizó el partido tras 96 minutos de juego y el club venezolano, dirigido por Eduardo Saragó, consiguió sus primeros tres puntos.

El próximo jueves, Puerto Cabello visitará a Cienciano en Perú, mientras que Atlético Mineiro será local contra el uruguayo Juventud, en la segunda fecha de este Grupo B. EFE