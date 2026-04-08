Agencias

Llega a Ecuador un portaaviones de EE.UU. para continuar con la "cooperación militar"

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Quito, 8 abr (EFE).- El portaaviones estadounidense USS Nimitz llegó a Ecuador para realizar ejercicios y entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas del país suramericano en medio del refuerzo de la cooperación militar con Estados Unidos, según lo confirmó este miércoles el Ministerio de Defensa

El Ministerio indicó que la llegada de la nave se produce en el marco del ejercicio multinacional 'Mares del Sur 2026’. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, visitó el portaviones junto con la canciller, Gabriela Sommerfeld; el encargado de negocios interino de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni, y otras autoridades de ambos países.

Según el Ministerio de Defensa, la llegada del USS Nimitz está orientada a apoyar a las fuerzas marítimas ecuatorianas mediante ejercicios de paso y entrenamientos en el mar.

Como parte de estas maniobras, Ecuador participará en operaciones navales conjuntas destinadas a fortalecer la interoperabilidad con fuerzas aliadas y a perfeccionar capacidades en vigilancia marítima, control de rutas ilícitas y respuesta frente a amenazas transnacionales, entre ellas el narcotráfico.

"Es una muestra más de que Estados Unidos reconoce que Ecuador está liderando las acciones contra el narcotráfico en la región", señaló el ministro.

El despliegue ‘Mares del Sur 2026’ incluye además ejercicios con otras armadas latinoamericanas y escalas en distintos puntos de la región, en una nueva edición de unas maniobras navales que Estados Unidos realiza de forma periódica en América Latina. EFE

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